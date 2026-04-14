4月17日（金）スタート 毎週金曜よる7時放送の日本テレビ系新番組「金曜ミステリークラブ!!!」。4月17日（金）放送「金曜ミステリークラブ!!!」初回2時間スペシャルの再現ドラマゲスト俳優として、相葉雅紀の出演が決定！再現ドラマでの役どころは消防士。二宮和也のために駆け付けた豪華ゲストに、ノブ（千鳥）も仰天！ノブが金曜ミステリークラブの主宰を務め、二宮を中心とする会員に世界で実際に起きた驚きのミステリーをクイ