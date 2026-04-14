畑で途切れる「渡良瀬幹線道路」を延伸群馬県が2026年度、東部の桐生・みどり市地域にて「渡良瀬幹線道路」の新区間について都市計画決定手続きを進め、整備事業を本格化させます。【超便利じゃん…！】これが「畑で途切れる4車線道路」の将来ネットワークです！（地図／画像）渡良瀬幹線道路は太田市の北関東道 太田藪塚ICから北へ、みどり市の国道122号大間々町下神梅に至る約14kmが計画されているバイパスです。既存の県道