私はミサエ。夫と、小学6年生の娘カナコと暮らしています。カナコは優しく真面目な性格で、頼まれると断れないタイプです。そのこともあって、4年生のときには学校へ行くのが苦しくなってしまった時期もありました。当時は行けたり行けなかったりの五月雨登校で、私もパートを辞めて必死になって寄り添いました。幸い5年生からはまた普通に過ごせるようになり、6年生になった今は仲良しの友達と修学旅行を楽しみにしているところで