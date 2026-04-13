一緒にいる時間は楽しい。それなのに、なぜかふとした瞬間に苦しくなる。不倫関係は“楽しい時間”と引き換えに、見えにくいストレスを抱えやすい関係でもあります。連絡ひとつで気持ちが揺れる連絡が来るかどうかで安心したり、不安になったり。相手の状況が見えない分、小さな変化にも気持ちが左右されやすくなります。自分ではコントロールできない部分に感情が引っ張られる状態は、想像以上に消耗しやすいものです。常に“待つ