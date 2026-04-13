2025年3月8日（土）9日（日）の2日間、愛知県名古屋市のポートメッセなごや第2展示館にて「GMG祭2025」が開催された。SUVカスタムで名高いGMG（ジーエムジー）が主催するイベントで、全国から多くのSUV愛好家が集結。カスタムパーツの展示や販売、デモカーの展示など50社もの企業が参加。SUVを存分に楽しめる2日間となった。