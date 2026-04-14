NTTソノリティは4月20日、24時間年中無休フィットネスジム「ANYTIME FITNESS」の公式オンラインストア「A PROP」とコラボレーションしたオープンイヤー型ネックバンドワイヤレス耳スピーカー「nwm GO」の別注モデル「nwm GO A PROP edition」を発売する。価格はオープン。●カラーリングやイコライザー、アプリUIが別注仕様に別注モデルは、オープンイヤー型ネックバンドワイヤレス耳スピーカー「nwm GO」をベースに、ANYTIME