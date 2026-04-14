「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）日本古来の牝系をこよなく愛する私。皐月賞にはアルトラムス、サイモンシャリオ、サウンドムーブ…といった興味深い馬たちがエントリーしてきたが、そのなかでもアスクエジンバラはかなり奥が深い一族の出身だ。４代母のタイセイカグラは父モーニングフローリック×母父ファバージというオールドファンにはたまらない配合。自身は２勝止まりだったが、一つ上の半姉は８９年の桜花賞馬シャダ