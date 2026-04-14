米国債利回り（NY時間16:29）（日本時間05:29） 米2年債 3.776（-0.019） 米10年債4.291（-0.026） 米30年債4.895（-0.014） 期待インフレ率2.396（+0.005） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。序盤は上昇して始まったものの、後半に下げに転じた。週末にパキスタンのイスラマバードで行われた和平協議は合意に至らず、ホルムズ海峡を巡って見通しは一段と不