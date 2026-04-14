この春、出産や育児を経て職場に「復職」されるママたちも多いのではないでしょうか。職場へ戻ったものの、以前と同じように働くことが難しい場面も少なくありません。それぞれが模索する、働き続ける形とはどのようなものか、リアルなエピソードをお届けします。エピソード1：「パワハラですよね？」復職したら職場の雰囲気が変わっていた育休から復帰した35歳のチアキ（仮名）さんは、かつて温かかった職場の雰囲気が一変してい