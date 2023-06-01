DOMOTOの堂本光一（47）と俳優の井上芳雄（46）が全国ツアーを行う。「レ・ミゼラブル」「EndlessSHOCK」など多くの舞台作品を上演し、昨年2月に建て替えのために休館となった東京・帝国劇場で歌唱された名曲などを披露するコンサート。「NewHISTORYCOMINGARENALIVE」と題し「日本ミュージカル界初のアリーナツアー」とうたっている。現在は打ち合わせ段階で、光一は「名作がたくさん上演されてきた。その曲を演奏す