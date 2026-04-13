プレミアリーグ第32節、チェルシー対マンチェスター・シティの一戦は0-3でペップ・グアルディオラ監督率いるチームの快勝となった。前半こそ0-0のゲームとなったが、後半に入ると、シティが一気にギアを上げ、チェルシーを圧倒。ニコ・オライリーのヘディング弾から始まり、元チェルシーのマーク・グエイがチーム2点目をゲット。最後はジェレミー・ドクが相手のミスを逃さず、3点差とした。勝利したシティは勝ち点を積み上げ、首位