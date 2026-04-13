メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県郡上市の高校で、生徒たち待望の自動販売機が13日から設置されました。出てくるのは、冷たくて甘～い、あの食べ物です。 郡上北高校で13日に行われた新入生と2・3年生の「対面式」で発表されたのは――。 「このたび多くの方のご協力により、アイスの自販機を設置することができました」（生徒） 郡上北高校では、コンビニエンスストアまで徒歩で20分ほどかか