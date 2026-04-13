県警本部で行われた警察犬の嘱託式。嘱託を受けた18頭のうち7頭が県警本部を訪れました。 こちらのシェパードは推定6歳のオス「ジロー」です。元々「保護犬」でした。高齢の夫婦が飼っていたものの入院などで飼育困難になっため保健所へ。しかし、威嚇したり噛みついたりするため殺処分の可能性もありました。その後、甲佐町の動物愛護団体が保護しました。団体から相談を受けた人吉警察犬訓練所の開田宏所長が警