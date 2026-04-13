佐賀県で注目の2つの町長選挙が12日、行われました。ともにハラスメント問題が指摘されていた2人の町長は、当落が分かれる結果となりました。 12日に投開票が行われた佐賀県有田町の町長選挙は、新人で町の元財政課長の鷲尾佳英さん（60）が初当選を果たしました。■新人・鷲尾佳英氏（60）「町政は、一連の騒動によって混乱していたと思います。」鷲尾さんが指摘した“騒動”とは、松尾佳昭町長（52）のセクハラ問題です。