元フジテレビ、 現フリーアナウンサーの久慈暁子（31）が13日、第1子を出産したことが分かった。同日、オリコンニュースの取材に事務所の担当者が「無事に出産いたしました。母子ともに健康です」と認めた。【写真】「やっぱり嬉しいですね」本名「渡邊暁子」と記された資格証明書を持った久慈暁子久慈は、2022年5月にバスケットボール選手の渡邊雄太（31）と結婚し、26年1月1日に第1子妊娠を発表。きょう13日には、久慈のイ