「YOUNG MAN（Y.M.C.A.）」 デビュー55周年を迎える西城秀樹。「YOUNG MAN（Y.M.C.A.）」、「傷だらけのローラ」などの名曲が、西城秀樹の誕生日である4月13日からサブスク配信される。第一弾は、1972年のデビューから1982年までのシングル曲43曲を「HIDEKI SINGLES Vol.1」として、主要音楽ストリーミングサービス/ダウンロードサイトにて配信する。 第一弾には「YOUNG MAN（Y.M.C.A.