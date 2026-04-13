「YOUNG MAN（Y.M.C.A.）」

デビュー55周年を迎える西城秀樹。「YOUNG MAN（Y.M.C.A.）」、「傷だらけのローラ」などの名曲が、西城秀樹の誕生日である4月13日からサブスク配信される。第一弾は、1972年のデビューから1982年までのシングル曲43曲を「HIDEKI SINGLES Vol.1」として、主要音楽ストリーミングサービス/ダウンロードサイトにて配信する。

第一弾には「YOUNG MAN（Y.M.C.A.）」「激しい恋」「情熱の嵐」「ブーメラン・ストリート」「傷だらけのローラ」「ブーツを脱いで朝食を」「ブルースカイブルー」「眠れぬ夜」などが含まれている。

「HIDEKI SINGLES Vol.1」

第二弾は、5月16日に配信スタート。トレードマークだったロングヘア―をカットしSEXYな姿が鮮烈な印象を与え大ヒットした1983年の「ギャランドゥ」を皮切りに、ワム！の珠玉のバラードを大人の魅力で歌い上げた「抱きしめてジルバ－Careless Whisper－」、TVアニメ「ちびまる子ちゃん」エンディングテーマとして新境地を開拓した「走れ正直者」などの楽曲群を配信する。

また、伝説のライブのBlu-ray/DVD「HIDEKI SAIJO BIG GAME 1978 Stadium Live in Tokyo」も発売。1978年の後楽園球場でのライヴBD/DVDを5月20日に発売する。

日本人男性ソロアーティストとして初といわれるスタジアムライヴで、歌声に対してのファンの黄色い歓声「ヒデキっ！」というオーディエンスとのコール＆レスポンス、マイクスタンドを大胆に使ったアクション、ペンライトや紙テープなど、さまざまな面で日本におけるその後のライヴに絶大な影響を与えたパフォーマンスが堪能できる。

【HIDEKI SINGLES Vol.1 4月13日配信43曲】

1. 恋する季節 1972年3月25日発売 2. 恋の約束 1972年7月25日発売 3. チャンスは一度 1972年11月25日発売 4. 青春に賭けよう 1973年2月25日発売 5. 情熱の嵐 1973年5月25日発売 6. ちぎれた愛 1973年9月5日発売 7. 愛の十字架 1973年12月5日発売 8. 薔薇の鎖 1974年2月25日発売 9. 激しい恋 1974年5月25日発売 10. 傷だらけのローラ 1974年8月25日発売 11. 涙と友情 1974年11月25日発売 12. この愛のときめき 1975年2月25日発売 13. 恋の暴走 1975年5月25日発売 14. 至上の愛 1975年8月25日発売 15. 白い教会 1975年10月25日発売 16. 君よ抱かれて熱くなれ 1976年2月25日発売 17. ジャガー 1976年6月5日発売 18. 若き獅子たち 1976年9月5日発売 19. ラストシーン 1976年12月20日発売 20. ブーメラン ストリート 1977年3月15日発売 21. セクシーロックンローラー 1977年6月5日発売 22. ボタンを外せ 1977年9月5日発売 23. ブーツをぬいで朝食を 1978年1月1日発売 24. あなたと愛のために 1978年3月5日発売 25. 炎 1978年5月25日発売 作詞:阿久悠 26. ブルースカイ ブルー 1978年8月25日発売 27. 遙かなる恋人へ 1978年11月25日発売 28. YOUNG MAN (Y.M.C.A.) 1979年2月21日発売位 29. ホップ・ステップ・ジャンプ 1979年5月21日発売 30. 勇気があれば 1979年9月5日発売 31. 悲しき友情 1980年1月5日発売 32. 愛の園 (AI NO SONO) 1980年3月21日発売 33. 俺たちの時代 1980年6月5日発売 34. エンドレス・サマー 1980年7月21日発売 35. サンタマリアの祈り 1980年10月5日発売 36. 眠れぬ夜 1980年12月16日発売 37. リトルガール 1981年3月21日発売 38. セクシーガール 1981年6月21日発売 39.センチメンタルガール 1981年9月5日発売 40. ジプシー 1981年12月20日発売 41. 南十字星 1982年3月25日発売 42. 聖・少女 1982年6月21日発売 43. 漂流者たち 1982年9月30日発売

【HIDEKI SAIJO BIG GAME 1978 Stadium Live in Tokyo（1978年7月22日 後楽園球場リリース形態】

豪華盤Blu-ray：DQXL-3817～3819/ 12,100円 豪華盤DVD：DQBL-3813～3815/ 12,100円 通常盤 Blu-ray：DQXL-3816 / 4,400円 通常盤 DVD：DQBL-3812/ 4,400円