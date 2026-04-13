女優の黒柳徹子（92）が13日放送の司会を務めるテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。行ったことのない意外な場所を明かす場面があった。この日のゲストは「あたしの友達」と話す歌手・美川憲一。美川は昨年9月に「洞不全症候群」と診断されてペースメーカーの装着手術を受けた。同11月にはパーキンソン病であることを公表していた。番組終盤には美川が「買い物が好きなのよ」と高級ブランド、ルイ・ヴィト