女優の黒柳徹子（92）が13日放送の司会を務めるテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。行ったことのない意外な場所を明かす場面があった。

この日のゲストは「あたしの友達」と話す歌手・美川憲一。美川は昨年9月に「洞不全症候群」と診断されてペースメーカーの装着手術を受けた。同11月にはパーキンソン病であることを公表していた。

番組終盤には美川が「買い物が好きなのよ」と高級ブランド、ルイ・ヴィトンのバッグを買ったと明かすと「あんなに持っててもっと買うのね」と驚きを口に。美川が「きょう持ってきてるわよ」と話すと、黒柳が「見せて」とおねだりし、スタッフが楽屋から持ってくることになった。

美川が「自分へのご褒美。自分で買うのよ」と話すと、黒柳は「分かってますよ。あたしだって自分で買うのよ。誰かに買ってもらうんじゃなくて」と笑ってみせた。

そうして美川がバッグを見せると「そういうのお店行くの、あなた」と質問。美川が「そう」と答えると、「そうよね。自分で行かないとね。あたし行ったことないの、お店って。そういうとこ」と意外な告白。「行ってみたいな」と続けた。

「どこのお店がいい？」とも尋ね、美川は「原宿がいいわよ」と勧めた。黒柳は「原宿。この頃原宿ね、やっぱり」とも話した。