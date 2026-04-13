乾燥から猫を守る、加湿器のメリット3選 1.皮膚や被毛の健康を保ち、かゆみを予防する 空気が乾燥すると、猫の皮膚の水分も奪われてしまいます。皮膚がカサカサになると、フケが出やすくなったり、頻繁に体をかゆがったりすることも珍しくありません。 加湿器を使って部屋の湿度を適切に保てば、猫の皮膚の潤いをしっかり守り、ブラッシングの際などにも健康的な毛並みを維持しやすくなります。 2.喉や鼻の粘