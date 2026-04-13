乾燥から猫を守る、加湿器のメリット3選

1.皮膚や被毛の健康を保ち、かゆみを予防する

空気が乾燥すると、猫の皮膚の水分も奪われてしまいます。皮膚がカサカサになると、フケが出やすくなったり、頻繁に体をかゆがったりすることも珍しくありません。

加湿器を使って部屋の湿度を適切に保てば、猫の皮膚の潤いをしっかり守り、ブラッシングの際などにも健康的な毛並みを維持しやすくなります。

2.喉や鼻の粘膜を守り、猫風邪などの感染症を予防する

空気が乾いている状態では、喉や鼻の粘膜も乾燥してしまいます。粘膜の潤いが失われると、ウイルスや細菌を追い出す力が弱まり、つらい猫風邪などの病気にかかりやすくなる傾向があります。

猫は人間よりも体が小さく、床に近いホコリっぽい場所で息をしているため、喉のケアは特に大切です。

3.静電気の発生を抑え、猫のストレスを軽減する

冬場などに部屋が乾燥していると、猫をなでたときにパチパチと静電気が発生しやすくなります。この突然の刺激は、猫にとって小さなストレスや恐怖の対象です。

加湿器で空気中の水分を増やせば静電気の発生を抑えられ、愛猫とのスキンシップもより安心して楽しめるようになります。

猫への加湿器の効果的な使い方と注意点

安全と加湿の効果を両立できる場所に設置する

加湿器は、エアコンの風が流れるルート上で、かつ少し高い場所に置きましょう。ただし、猫の飛び乗りやコードのいたずら、スチーム式による火傷を防ぐため、安全なスペースの確保が必須です。

アロマオイルは絶対に使用しない

猫の肝臓には植物の成分を分解する能力がほとんど備わっていないため、アロマオイルは命に関わる危険な毒物となります。加湿器を使用する際はアロマ機能を使わず、水だけで加湿してください。

こまめにお手入れをして清潔な蒸気を出す

タンクやフィルターに汚れがたまると、カビや雑菌が繁殖し、呼吸器の病気の原因になります。毎日の水替えと定期的な本体の洗浄を行い、衛生的な環境を保ちましょう。

まとめ

空気が乾燥する季節、加湿器は大切な家族である猫が健やかに過ごせるための、心強い味方になってくれます。

加湿器を使う際は、猫の行動範囲に危険がないかを確認し、水だけを入れて安全に運転しましょう。あわせて、部屋に湿度計を置くことで、カビなどの発生を防ぎながら適切な湿度を維持しやすくなります。愛猫が快適に毎日を過ごせるように、環境を整えていきましょう。

(獣医師監修：加藤桂子)