タケが文字通り大きくなって帰ってきた。久保建英が所属するレアル・ソシエダは４月11日に開催されたラ・リーガの第31節で、アラベスとホームで対戦。３−３のドローに終わった。１月18日のバルセロナ戦で左ハムストリングを負傷し、長期の離脱を強いられた久保は、54分から途中出場。83日ぶりにピッチに立った。すると、60分には、左サイドからのクロスをヘッドで折り返し、オーリ・オスカールソンのゴールをアシスト。い