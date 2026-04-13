離脱前の久保。(C)Getty Images

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　タケが文字通り大きくなって帰ってきた。

　久保建英が所属するレアル・ソシエダは４月11日に開催されたラ・リーガの第31節で、アラベスとホームで対戦。３−３のドローに終わった。

　１月18日のバルセロナ戦で左ハムストリングを負傷し、長期の離脱を強いられた久保は、54分から途中出場。83日ぶりにピッチに立った。

　すると、60分には、左サイドからのクロスをヘッドで折り返し、オーリ・オスカールソンのゴールをアシスト。いきなり結果を残した。
 
　ファンが注目したのが、一回り大きくなったように見えるその体型だ。インターネット上では、次のような声が上がった。

「体格変わった気がする」
「前よりゴツくなった？」
「だいぶデカくなったな」
「デカくなってるよなwwびっくりしたわ笑」
「体格メッシになってる」
「身体デカくなっててすごい」
「めちゃくちゃゴツくなってないか？」

　離脱期間中に、身体を鍛えあげていたのだろう。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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