今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『290円 激安マイコンUIAPduinoで作るフリスクゲーム』というgangi-manさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）290円のArduino互換マイコンUIAPduino を使って小さなゲーム機を作ってみました。﻿290円 激安マイコンUIAPduinoで作るフリスクゲーム290円で買える激安Arduino互換ボード「UIAPduino」を使い、フリスクケースサイズのミニゲーム機を作ってみたという