13日午前、山口市の県道で車両同士の事故があり、1台が横転しました。2人が病院に搬送されましたが軽傷とみられます。事故があったのは山口市平井の県道です。警察と消防によると、13日午前8時半すぎ事故を目撃した人から「事故です」などと119番通報がありました。詳細は分かっていませんが直進していた軽乗用車に脇道から出てきた乗用車が衝突したとみられ、軽乗用車が横転しました。この事故で2人が病院に搬送されましたがとも