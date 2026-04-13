12年ぶり復活の新型SUVまもなく登場へ日産は2026年3月17日、米国で生産する大型SUV「ムラーノ」を2027年初頭に日本へ導入すると発表しました。12年ぶりの国内復活となるモデルで、発表直後から注目が集まっています。販売店ではどのような反響があるのでしょうか。【画像】超カッコイイ！ これが“12年ぶり復活”の日産「“新型”SUV」です！ 画像で見る（88枚）ムラーノは、洗練されたデザインと高い機能性を備えた日産のプ