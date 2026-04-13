お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜（43）が13日までに自身のインスタグラムを更新。人気女性アイドルと東京ディズニーシーの25周年記念イベント「スパークリング・ジュビリー」を楽しむ姿を公開した。「東京ディズニーリゾートの皆様からご招待いただき、東京ディズニーシー“スパークリング・ジュビリー”伺いました」とつづり、アイドルグループ「ももいろクローバーZ」の玉井詩織、元日向坂46の加藤史帆、元日向坂46