プレミアリーグ 25/26の第32節 チェルシーとマンチェスター・シティーの試合が、4月13日00:30にスタンフォード・ブリッジにて行われた。 チェルシーはジョアン・ペドロ（FW）、ペドロ・ネト（FW）、コール・パーマー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマンチェスター・シティーはアーリング・ハーランド（