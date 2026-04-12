15日(現地時間)、バイエルン・ミュンヘンはレアル・マドリードとのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)準々決勝2ndレグに臨む。7日に行われた1stレグを2-1で制したバイエルンは、引き分け以上で準決勝進出が決まる。2ndレグをホームで戦えることに加えて、11日のブンデスリーガ第29節ウニオン・ベルリン戦でも5-0と大勝するなどチーム状態が良いことから、バイエルンのベスト4入りの可能性は高いという予想が現地メディアの間では大勢を