大分県九重町の八鹿酒造で12日恒例の「なしか！祭」が開かれ、飲食や昔懐かしい遊び、ステージイベントなどでにぎわいました。 酒蔵を開放する春恒例のイベント「なしか！祭」は今年で31回目となります。会場には日本酒や焼酎が楽しめるなしかバーをはじめ、鍋やヤマメの塩焼きといった食のゾーンが設けられ、大勢の人でにぎわいました。「八鹿八鹿の天気予報♪でした」ステージでは初めて天気予報の前