川崎―鹿島後半、先制PKを決める鹿島・鈴木＝U等々力明治安田J1百年構想リーグ第10節（12日・UvanceとどろきスタジアムbyFujitsuほか＝2試合）東で首位の鹿島が川崎に2―0で快勝し、2試合ぶりの白星で勝ち点26とした。川崎は同14。東京Vは浦和と1―1で突入したPK戦を3―1で制した。東京Vは勝ち点15、浦和は同12。