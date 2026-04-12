3歳牝馬のリステッド競走、阪神9R・忘れな草賞（芝2000メートル）が12日、行われ、今村騎乗の7番人気ジュウリョクピエロ（寺島、父オルフェーヴル）が後方から外強襲して差し切り、2馬身半差の快勝。芝に転向して連勝を飾った。通算3勝目を挙げ、牝馬クラシック第2弾・オークス（5月24日、東京）の有力候補に浮上した。