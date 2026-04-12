【桧山珠美 あれもこれも言わせて】三枚目発揮する藤竜也 たどり着いた境地は“笑われる喜び”北大路魯山人については、作陶、絵画、書とあらゆる分野に通じた芸術家であり、とりわけ美食家として名を馳せたことは広く知られているが、生い立ちや人となりなど人生の全体像まで知る人は少ないのではないか。むしろ、若い人などには漫画「美味しんぼ」の海原雄山のモデルと言った方が通りがいいだろう。同作はドラマ化、映画化も