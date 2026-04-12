人気アニメ『ONE PIECE』（フジテレビ系）第1157話「ナミ困惑！ブロックの国の冒険」が、本日12日に放送される。先行場面カット＆あらすじが解禁され、夢か？それとも幻か？迷い込んだのは謎のお城の物語が展開される。【画像】露出多めな新衣装のナミ！公開された『ワンピース』場面カット『ONE PIECE』（ワンピース）は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートした同名漫画が原作で、伝説の海賊王・ゴール