室内で植物を育てていると、水やりのあとに受け皿の水があふれてヒヤッとする場面も。ダイソーでは、そうしたトラブルを防ぎやすい園芸アイテムが見つかります。水のたまり具合を外から確認できるつくりで、気づいたタイミングですぐ対処できるのがポイント。コンパクトで扱いやすく、室内でも気軽に植物を育てられます。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：バスケットポット3号 アイボリー価格：￥110（税込）サイズ（約）