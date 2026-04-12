穴がいい仕事してくれます！大惨事を防げる100均の園芸グッズ

室内で植物を育てていると、水やりのあとに受け皿の水があふれてヒヤッとする場面も。ダイソーでは、そうしたトラブルを防ぎやすい園芸アイテムが見つかります。水のたまり具合を外から確認できるつくりで、気づいたタイミングですぐ対処できるのがポイント。コンパクトで扱いやすく、室内でも気軽に植物を育てられます。

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商品情報

商品名：バスケットポット3号 アイボリー

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：134×108×H90mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4965534323826

見た目すっきり！部屋に置きやすい植木鉢！ダイソーの『バスケットポット3号 アイボリー』

ダイソーの園芸グッズ売り場で、コンパクトで室内でも使いやすそうなうえ、見た目もおしゃれな植木鉢を見つけました！

サイズは3号で小ぶり。カラーはベージュ寄りのやわらかなアイボリー。場所を取りにくいので、棚や窓辺にも置きやすく、部屋の雰囲気に自然となじみそうなところが気に入りました。

受け皿付きで、鉢にぴったり重なる設計が◎段差が出ないため、見た目がすっきりまとまります。さらに上部には取っ手付き。ちょっとしたアクセントになりつつ、移動もしやすい形です。

底の穴に工夫あり！水のたまり具合がすぐ分かる！

この鉢の一番気になったポイントが、底部分のつくり。角の一部がえぐれたような穴が開いたデザインになっています。

給水口として、ここからじょうろなどで水を注げるようになっています。のぞき窓のような役割もあり、受け皿にどれくらい水がたまっているか、外から確認できるのもポイント。

受け皿の水量を把握しやすく、あふれる前に気づけるから、水のあげすぎによるトラブルを防げます。

この鉢は下の受け皿に水をためておくと、土が底からじわっと水を吸い上げてくれます。植物が必要な分だけ水を取り込むので、水やりの手間を減らせるのがメリットです。

底面吸水式だけでなく、通常の水やり方法で栽培する植物にも対応可能で、お好みで使い分けられるのもポイントです。

底穴がたくさん開いているため、底面吸水式以外で育てたい場合は、鉢底ネットを使うのがおすすめ。排水の観点からも、鉢底ネットがあると安心ですよ。

取っ手を持てば、そのままひょいっと持ち上げて、水のたまり具合を確認できます。わざわざ持ち上げなくても、受け皿の水の量が視界に入るので、水やり後の確認がしやすいです。

水がたまりすぎていれば、その場で捨てる判断がしやすいので、うっかり床を濡らしてしまう心配もありません。日々の管理をぐっとラクにしてくれる鉢だと感じました！

今回は、ダイソーの『バスケットポット3号 アイボリー』をご紹介しました。デザイン性と機能性が両立されていて、価格は110円（税込）。

見た目はシンプルでも、日常の手入れをよく考えられたつくりで、扱いやすさを重視したい人にはピッタリのアイテム。

室内にも置きやすく、コンパクトに植物を楽しみたい方におすすめです。ぜひチェックしてみてください♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。