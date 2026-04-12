スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！今回は【おもてなし料理】に関するアンケート結果をまとめてみました。春は入学や卒業など、人が集まる機会が増える季節。おもてなし料理、みんなよく作る前菜やメインは？…「おもてなし料理」にまつわるリアルな声を集めました！ ■今回は、「おもてなし料理」についてまとめてみました！E・レシピ編集