スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！今回は【おもてなし料理】に関するアンケート結果をまとめてみました。春は入学や卒業など、人が集まる機会が増える季節。おもてなし料理、みんなよく作る前菜やメインは？…「おもてなし料理」にまつわるリアルな声を集めました！■今回は、「おもてなし料理」についてまとめてみました！E・レシピ編集部のTです。「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！今回はどんな結果なんだろう…ワクワクしますね！

・おもてなし料理で意識するのは？の結果は…

■Q1: おもてなし料理で意識するのは？

・1位 見た目 38%

・2位 ボリューム 26%

・3位 季節感 19%

・4位 作りやすさ 15%



※小数点以下四捨五入



回答総数32,656票

・「おもてなし料理、いつから準備する？」の結果は…

1位はやっぱり「見た目」。食卓を華やかにみせる盛り付けや、彩りのよさが重視されているようです。2位は「ボリューム」。しっかり満足してもらえる食べ応えも大切なポイントに。3位は「季節感」がランクイン。旬の食材を取り入れて、季節を感じられる工夫も意識されています。4位は「作りやすさ」。手軽に準備できて、無理なくおもてなしを楽しむコツのひとつです。見た目の華やかさと満足感、そして無理なく作れることが重視される結果となりました。■Q2: おもてなし料理、いつから準備する？

・1位 前日 47%

・2位 2〜３日前 20%

・3位 当日 18%

・4位 特に準備はしない 14%



※小数点以下四捨五入



回答総数27,409票

・おもてなし料理でよく作る前菜は？の結果は…

1位は「前日」。下ごしらえや作り置きをして、当日は余裕を持ってむかえたい人が多いようです。2位は「2〜3日前」がランクイン。計画的に準備を進めて、当日の負担を減らす工夫が見られますね。そして3位は「当日」。パパッと作れて、できたてを振る舞いたいという意見も一定数ありました。4位は「特に準備はしない」。無理せず、その場で気軽に楽しむスタイルも支持される結果に。前もって準備しておく人が多い一方で、それぞれのスタイルでおもてなしを楽む様子がうかがえます。■Q3: おもてなし料理でよく作る前菜は？

・1位 サラダ 63%

・2位 カルパッチョ 19%

・3位 マリネ 11%

・4位 ブルスケッタ 5%



※小数点以下四捨五入



回答総数23,415票

・「おもてなし料理でよく出すメインは？」の結果は…

半数以上の人が選んだ、第1位は「サラダ」。彩りがよく、盛るだけで食卓が華やぐ手軽さが人気です。2位は「カルパッチョ」。お刺身を使えば簡単に作れて、おもてなし感がぐっとアップします。そして3位は「マリネ」がランクイン。作り置きできるため、当日の準備がスムーズに進むのが魅力です。4位は「ブルスケッタ」。パンに具材をのせるだけで、手軽におしゃれな前菜が完成します。やはりおもてなしの前菜には、手軽さと華やかさを兼ね備えたメニューが上位にランクインする結果となりました。■Q4: おもてなし料理でよく出すメインは？

・1位 ごはん系 42%

・2位 パスタ 26%

・3位 ピザ 20%

・4位 グラタン 10%



※小数点以下四捨五入



回答総数20,962票

・「おもてなし料理、作るの好き？」の結果は…

ちらし寿司や炊き込みごはんなど、ボリュームがあり満足感の高いメニュー豊富な「ごはん系」が第1位！前もって準備できるのもうれしいポイントです。2位は「パスタ」。手軽に作れてアレンジもしやすく、幅広い世代によろばれる定番メニューです。そして、3位は「ピザ」。みんなでシェアしやすく、食卓が盛り上がる一品として人気です。4位は「グラタン」がランクイン。熱々でコクのある味わいが魅力で、特別感のあるメインとして選ばれています。やはりメインになる料理は、満足感がありつつ、取り分けやすいメニューが多く選ばれる結果となりました。■Q5: おもてなし料理、作るの好き？



・１位 苦手 38%

・2位 あまり好きではない 32%

・3位 まあまあ好き 19%

・4位 好き 9%



※小数点以下四捨五入



回答総数19,431票

1位は「苦手」。2位は「あまり好きではない」という結果に。約半数以上の方が準備や段取りの多さから、ハードルを感じているようです。3位は「まあまあ好き」がランクイン。楽しみつつも、無理のない範囲で取り入れている様子がうかがえます。そして4位は「好き」でした。全体的にややハードルの高さを感じつつも、それぞれのスタイルでおもてなしを取り入れている結果となりました。春は人が集まる機会が増える季節。少しの工夫で、いつもの食卓もぐっと華やかになります。今回の結果を参考に、無理のない範囲でおもてなし料理を楽しんでくださいね。それでは、次回のアンケートもどうぞお楽しみに！(E・レシピ編集部)