ラ・リーガ 25/26の第31節 エルチェとバレンシアの試合が、4月11日23:15にエスタディオ・マヌエル・マルティネス・バレーロにて行われた。 エルチェはラファ・ミル（FW）、アンドレ・シルバ（FW）、マルティン・ネト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバレンシアはウマル・サディク（FW）、ルーカス・ベルトラン（FW）、ラージー・ラマザニ（FW）らが先発に