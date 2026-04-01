ラ・リーガ 25/26の第31節 エルチェとバレンシアの試合が、4月11日23:15にエスタディオ・マヌエル・マルティネス・バレーロにて行われた。

エルチェはラファ・ミル（FW）、アンドレ・シルバ（FW）、マルティン・ネト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバレンシアはウマル・サディク（FW）、ルーカス・ベルトラン（FW）、ラージー・ラマザニ（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

60分、バレンシアが選手交代を行う。ルイス・リオハ（MF）からディエゴ・ロペス（FW）に交代した。

61分、バレンシアが選手交代を行う。ウマル・サディク（FW）からウーゴ・ドゥーロ（FW）に交代した。

64分、エルチェは同時に2人を交代。アンドレ・シルバ（FW）、ブバ・サンガレ（DF）に代わりアルバロ・ロドリゲス（FW）、ジョン・ヌワンコ（MF）がピッチに入る。

72分、エルチェは同時に2人を交代。ゴンサロ・ビジャール（MF）、マルティン・ネト（MF）に代わりルーカス・セペダ（FW）、アドリア・ペドロサ（DF）がピッチに入る。

73分、ついに均衡が崩れる。エルチェのアレックス・フェバス（MF）のアシストからルーカス・セペダ（FW）がゴールが生まれエルチェが先制する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、エルチェが1-0で勝利した。

なお、エルチェは59分にブバ・サンガレ（DF）に、またバレンシアは63分にギド・ロドリゲス（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-12 01:30:23 更新