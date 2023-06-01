プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「簡単人気！竜田揚げ 衣さっくりでご飯すすむ味わい by保田 美幸さん」 「小松菜と油揚げのだし浸し」 「とろける野菜たっぷり！基本のポトフ by 保田 美幸さん」 の全3品。 主菜は春が旬のサワラの竜田揚げ。野菜のポトフも添えて、花冷えの寒い季節に体が温まります。【主菜】簡単人気！竜田揚げ 衣さっくりでご飯すすむ味わい by保田 美幸さん