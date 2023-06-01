【今日の献立】2026年4月12日(日)「簡単人気！竜田揚げ 衣さっくりでご飯すすむ味わい by保田 美幸さん」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「簡単人気！竜田揚げ 衣さっくりでご飯すすむ味わい by保田 美幸さん」 「小松菜と油揚げのだし浸し」 「とろける野菜たっぷり！基本のポトフ by 保田 美幸さん」 の全3品。
主菜は春が旬のサワラの竜田揚げ。野菜のポトフも添えて、花冷えの寒い季節に体が温まります。
【主菜】簡単人気！竜田揚げ 衣さっくりでご飯すすむ味わい by保田 美幸さん
調理時間：30分
カロリー：347Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
塩 小さじ1/3(サワラのg数の1%)
＜調味料＞
酒 大さじ1
しょうゆ 小さじ1
ショウガ汁 小さじ1
片栗粉 適量 揚げ油 適量 ルッコラ 1/2袋
2. サワラの汁気をキッチンペーパーで拭き取り、片栗粉をまぶす。
3. 揚げ油を中火で熱して(2)を並べ入れ、返しながら色よく揚げる。油をきり、ルッコラをのせた器に盛る。
揚げ油はフライパンの深さ2cmくらいを目安に注いで下さい。
【副菜】小松菜と油揚げのだし浸し
たくさん作って常備菜にするのもオススメです。
調理時間：15分
カロリー：89Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
塩 少々
油揚げ 2/3枚
＜合わせだし＞
だし汁 大さじ3
しょうゆ 少々
塩 適量
ボウルで＜合わせだし＞の材料を混ぜ合わせる。
＜合わせだし＞はここでは少し強めに味を調えてください。
2. ＜合わせだし＞で小松菜と油揚げを和え、器に盛る。
【スープ・汁】とろける野菜たっぷり！基本のポトフ by 保田 美幸さん
たっぷりの野菜とソーセージをコトコト煮込むシンプルなポトフです。コンソメは使わず野菜のおいしさを味わって！
調理時間：45分
カロリー：303Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
玉ネギ 1/2個
ニンジン 1/2本 ジャガイモ 1個
ソーセージ 4本 ＜スープ＞
水 600ml
酒 大さじ2
ローリエ 1枚
塩 小さじ1/2
塩 適量 粒マスタード 適量 マヨネーズ 適量
今回は30分煮ました。
2. ソーセージを加えて温め、塩適量で味を調えて器に盛り、粒マスタードとマヨネーズを添える。
主菜は春が旬のサワラの竜田揚げ。野菜のポトフも添えて、花冷えの寒い季節に体が温まります。
【主菜】簡単人気！竜田揚げ 衣さっくりでご飯すすむ味わい by保田 美幸さん
©Eレシピ
調理時間：30分
カロリー：347Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）サワラ (切り身)3切れ
塩 小さじ1/3(サワラのg数の1%)
＜調味料＞
酒 大さじ1
しょうゆ 小さじ1
ショウガ汁 小さじ1
片栗粉 適量 揚げ油 適量 ルッコラ 1/2袋
【下準備】サワラはひと切れを3〜4等分に切り、両面に塩を振る。ルッコラは根元を切り落とし、長さ2〜3等分に切る。
©Eレシピ
【作り方】1. ボウルで＜調味料＞の材料を混ぜ合わせ、サワラの水気を拭き取ってからめ、途中で返しながら15分漬ける。
©Eレシピ
2. サワラの汁気をキッチンペーパーで拭き取り、片栗粉をまぶす。
©Eレシピ
3. 揚げ油を中火で熱して(2)を並べ入れ、返しながら色よく揚げる。油をきり、ルッコラをのせた器に盛る。
©Eレシピ
揚げ油はフライパンの深さ2cmくらいを目安に注いで下さい。
【副菜】小松菜と油揚げのだし浸し
たくさん作って常備菜にするのもオススメです。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：89Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）小松菜 1袋
塩 少々
油揚げ 2/3枚
＜合わせだし＞
だし汁 大さじ3
しょうゆ 少々
塩 適量
【下準備】小松菜は葉と軸に分け、軸は筋っぽい場合は筋を引いて長さ3cmに切り、葉はザク切りにする。油揚げは熱湯に通し、冷めたら短冊切りにして水気を絞る。
©Eレシピ
ボウルで＜合わせだし＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
＜合わせだし＞はここでは少し強めに味を調えてください。
【作り方】1. 鍋に湯を沸かして塩を入れ、小松菜の軸をゆで、煮たったら葉を加え、しんなりしたらザルに上げて冷水に放つ。粗熱を取り、水気を絞る。
©Eレシピ
2. ＜合わせだし＞で小松菜と油揚げを和え、器に盛る。
©Eレシピ
【スープ・汁】とろける野菜たっぷり！基本のポトフ by 保田 美幸さん
たっぷりの野菜とソーセージをコトコト煮込むシンプルなポトフです。コンソメは使わず野菜のおいしさを味わって！
©Eレシピ
調理時間：45分
カロリー：303Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）キャベツ 1/6~1/4個
玉ネギ 1/2個
ニンジン 1/2本 ジャガイモ 1個
ソーセージ 4本 ＜スープ＞
水 600ml
酒 大さじ2
ローリエ 1枚
塩 小さじ1/2
塩 適量 粒マスタード 適量 マヨネーズ 適量
【下準備】キャベツと玉ネギは軸ごと半分のくし切りにする。ニンジンは皮をむき、縦半分に切る。ジャガイモは皮をむいて半分に切る。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋に下準備の野菜と＜スープ＞の材料を入れて強火にかける。煮たったら火を弱めて鍋に蓋をし、野菜が柔らかくなるまで火を通す。
©Eレシピ
今回は30分煮ました。
2. ソーセージを加えて温め、塩適量で味を調えて器に盛り、粒マスタードとマヨネーズを添える。
©Eレシピ