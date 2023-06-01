プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「簡単人気！竜田揚げ 衣さっくりでご飯すすむ味わい by保田 美幸さん」 「小松菜と油揚げのだし浸し」 「とろける野菜たっぷり！基本のポトフ by 保田 美幸さん」 の全3品。
主菜は春が旬のサワラの竜田揚げ。野菜のポトフも添えて、花冷えの寒い季節に体が温まります。

【主菜】簡単人気！竜田揚げ 衣さっくりでご飯すすむ味わい by保田 美幸さん


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調理時間：30分
カロリー：347Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

サワラ  (切り身)3切れ
  塩  小さじ1/3(サワラのg数の1%)
＜調味料＞
  酒  大さじ1
  しょうゆ  小さじ1
  ショウガ汁  小さじ1
片栗粉  適量 揚げ油  適量 ルッコラ  1/2袋

【下準備】

サワラはひと切れを3〜4等分に切り、両面に塩を振る。ルッコラは根元を切り落とし、長さ2〜3等分に切る。

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【作り方】

1. ボウルで＜調味料＞の材料を混ぜ合わせ、サワラの水気を拭き取ってからめ、途中で返しながら15分漬ける。

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2. サワラの汁気をキッチンペーパーで拭き取り、片栗粉をまぶす。

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3. 揚げ油を中火で熱して(2)を並べ入れ、返しながら色よく揚げる。油をきり、ルッコラをのせた器に盛る。

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揚げ油はフライパンの深さ2cmくらいを目安に注いで下さい。

【副菜】小松菜と油揚げのだし浸し
たくさん作って常備菜にするのもオススメです。

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調理時間：15分
カロリー：89Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

小松菜  1袋
  塩  少々
油揚げ  2/3枚
＜合わせだし＞
  だし汁  大さじ3
  しょうゆ  少々
  塩  適量

【下準備】

小松菜は葉と軸に分け、軸は筋っぽい場合は筋を引いて長さ3cmに切り、葉はザク切りにする。油揚げは熱湯に通し、冷めたら短冊切りにして水気を絞る。

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ボウルで＜合わせだし＞の材料を混ぜ合わせる。

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＜合わせだし＞はここでは少し強めに味を調えてください。

【作り方】

1. 鍋に湯を沸かして塩を入れ、小松菜の軸をゆで、煮たったら葉を加え、しんなりしたらザルに上げて冷水に放つ。粗熱を取り、水気を絞る。

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2. ＜合わせだし＞で小松菜と油揚げを和え、器に盛る。

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【スープ・汁】とろける野菜たっぷり！基本のポトフ by 保田 美幸さん
たっぷりの野菜とソーセージをコトコト煮込むシンプルなポトフです。コンソメは使わず野菜のおいしさを味わって！

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調理時間：45分
カロリー：303Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

キャベツ  1/6~1/4個
玉ネギ  1/2個
ニンジン  1/2本 ジャガイモ  1個
ソーセージ  4本 ＜スープ＞
  水  600ml
  酒  大さじ2
  ローリエ  1枚
  塩  小さじ1/2
塩  適量 粒マスタード  適量 マヨネーズ  適量

【下準備】

キャベツと玉ネギは軸ごと半分のくし切りにする。ニンジンは皮をむき、縦半分に切る。ジャガイモは皮をむいて半分に切る。

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【作り方】

1. 鍋に下準備の野菜と＜スープ＞の材料を入れて強火にかける。煮たったら火を弱めて鍋に蓋をし、野菜が柔らかくなるまで火を通す。

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今回は30分煮ました。
2. ソーセージを加えて温め、塩適量で味を調えて器に盛り、粒マスタードとマヨネーズを添える。

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