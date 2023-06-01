ブンデスリーガ 25/26の第29節 ハイデンハイムとウニオン・ベルリンの試合が、4月11日22:30にフォイト・アレーナにて行われた。 ハイデンハイムはシュテファン・シマー（FW）、マービン・ピエリンガー（FW）、マティアス・ホンザク（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウニオン・ベルリンはアンドレイ・イリッチ（FW）、オリバー・バーク（FW）、