ボートレース大村の「ＢＴＳ鹿島開設１１周年記念肥前鹿島干潟杯」は１１日、準進戦４番が行われ、準優勝戦に出場するベスト１８が決定した。大賀龍之介（２９＝福岡）は準優進出戦８Ｒに１号艇で登場。インからコンマ１５のＳを決めると１マークを先に回って１着。今節４勝目をゲットした。レース後は「中堅上位で、どの足も平均点よりも上。特徴は回った後の足がいい」と相棒２４号機は上々の気配だ。バイオ燃料エンジ