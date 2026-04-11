熊本地震の犠牲者への追悼と復興を支えてくれた人たちへの感謝を込め、11日、ブルーインパルスが展示飛行を行いました。■山本紗英子アナ「熊本城の上空にブルーインパルスが登場しました」 大地震から10年を迎える熊本の空を華麗に舞った、航空自衛隊のアクロバットチーム「ブルーインパルス」。熊本出身者もパイロットを務める6つの機体が一糸乱れぬ動きでフォーメーションを組み、高