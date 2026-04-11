尼崎JR脱線事故から21年となるのを前に開かれた「組織罰を実現する会」の集会＝11日午後、東京都千代田区2005年に乗客ら107人が死亡した尼崎JR脱線事故から25日で21年となるのを前に、事故を起こした法人の刑事責任を問う「組織罰」導入を求める遺族らが11日、東京都内で集会を開いた。長女を亡くした大森重美さん（77）は事故の背景にJR西日本の懲罰的な社員指導など安全意識の甘さがあったと指摘。業務上過失致死傷罪に問わ