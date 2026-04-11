世界各国から最新の輸入車を一堂に集めた展示商談会「金沢輸入車ショウ」が、金沢市で始まりました。「金沢輸入車ショウ」は県輸入自動車販売店協会が毎年開いているもので今回で46回目となります。会場には、5000万円近くの高級車からコンパクトなモデルまで、欧米のメーカーを中心とした20ブランド、およそ120台が展示されています。また今回は、中部エリア初上陸の車やことし夏に発売される電気自動車なども展示さ