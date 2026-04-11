スバル新型「スポーツセダン」に注目！2026年1月に開催された「東京オートサロン2026」では、個性的なカスタムカー以外に、市販する特別仕様車も出展されました。例えばスバルは「WRX S4」の特別仕様車「STI Sport R Black Limited II（STIスポーツR ブラックリミテッド II）」を展示。「WRX S4」をよりスタイリッシュに仕上げたことで注目された一台です。【画像】超カッコいい！ これがスバルの「新型スポーツセダン」です！