フルート奏者でモデルのCocomiさん（24）が2026年4月5日、自身のインスタグラムを更新。黒のロングドレス姿のオフショットを披露した。Cocomiさんは俳優・木村拓哉さんと歌手・工藤静香さんの長女として知られる。妹はモデルで俳優のKoki，さん。「呪術廻戦」のキャラクターともパシャリCocomiさんは、香港で開催されたカルチャーイベントに参加したことを報告し、黒いマーメイドデザインのロングドレス姿やキャラクターの展示を楽