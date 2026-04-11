神代慶人は今冬にJ2熊本からフランクフルトへ完全移籍した18歳にしてドイツに渡ったストライカーが鮮やかなボレーシュートを決めた。ドイツ1部ブンデスリーガのフランクフルトに所属するFW神代（くましろ）慶人が現地時間4月10日、マルブルク戦で今季3点目をマーク。クラブ公式は「夢のゴール」と称賛した。セカンドチームの一員としてヘッセンリーガ（5部相当）のゲームに出場した神代はスタメン出場。チームが2-1でリードし